THE CIRQUE SERIES IS REDEFINING WHAT MOUNTAIN RUNNING IS ALL ABOUT. STARTING FROM THE BASE OF A WORLD-FAMOUS SKI RESORT, YOU’LL RALLY UP WINDSWEPT RIDGES AND GLACIAL CIRQUES TO TOWERING PEAKS, POWER DOWN A QUAD-BURNING DESCENT, BREAK THE TAPE INTO A FESTIVAL OF LIVE MUSIC, FOOD, DRINK, AND VENDOR TENTS. THE ELEVATION IS SERIOUS BUT THE MILEAGE IS MANAGEABLE, AND THE RACE IS AS HARDCORE AS YOU WANT IT TO BE--BEAT THE PROS DOWN TO EARN LEGEND STATUS AND CASH PRIZES, OR ENJOY THE VIEWS AND LET THE CHALLENGE BE ITS OWN REWARD.
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