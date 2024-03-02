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Events in Baltimore

83 events found
PGRC Spring 10k Training

Saturday, 2 Mar 2024

1. PGRC Spring 10k Training

Location

Greenbelt, Maryland

Running

10k

Heart
Bigfoot Endurance 5 & 10 Mile Trail Race

Sunday, 3 Mar 2024

2. Bigfoot Endurance 5 & 10 Mile Trail Race

Location

Elkridge, Maryland

Running

10 miles and more

Heart
Annapolis Running Festival

Saturday, 9 Mar 2024

3. Annapolis Running Festival

Location

Annapolis, Maryland

Running

10k, 5k, half marathon and more

Heart
Chesapeake Shamrock 5K Fun Run and Walk

Saturday, 16 Mar 2024

4. Chesapeake Shamrock 5K Fun Run and Walk

Location

Middle River, Maryland

Running

5k

Heart
Kenya Connect 5K: Running/Walking for Education

Friday, 22 Mar 2024

5. Kenya Connect 5K: Running/Walking for Education

Location

Ellicott City, Maryland

Running

5k

Heart
Barlowe Bolt

Saturday, 23 Mar 2024

6. Barlowe Bolt

Location

Millersville, Maryland

Running

5k and more

Heart
B&A Trail Marathon and Half Marathon

Sunday, 24 Mar 2024

7. B&A Trail Marathon and Half Marathon

Location

Severna Park, Maryland

Running

marathon, half marathon

Heart
Open Gate Gallop

Saturday, 6 Apr 2024

8. Open Gate Gallop

Location

Halethorpe, Maryland

Running

10k, 5k

Heart
NFBPA Forum 2024 Fun Run

Saturday, 6 Apr 2024

9. NFBPA Forum 2024 Fun Run

Location

Baltimore, Maryland

Running

5k

Heart
Healthy Kids Running Series Spring 2024 - Towson, MD

Sunday, 7 Apr 2024

10. Healthy Kids Running Series Spring 2024 - Towson, MD

Location

Towson, Maryland

Heart
Dash 4 Dignity

Saturday, 13 Apr 2024

11. Dash 4 Dignity

Location

Severn, Maryland

Running

5k

Heart
Run for Jude 5k

Saturday, 13 Apr 2024

12. Run for Jude 5k

Location

Ellicott City, Maryland

Running

5k

Heart
Healthy Kids Running Series Spring 2024 - Fallston, MD

Sunday, 14 Apr 2024

13. Healthy Kids Running Series Spring 2024 - Fallston, MD

Location

Fallston, Maryland

Heart
Red Shoe Shuffle 2024 5k Run & Walk

Sunday, 14 Apr 2024

14. Red Shoe Shuffle 2024 5k Run & Walk

Location

Baltimore, Maryland

Running

5k

Heart
Ladies Night Track 2024 Session 1, Presented by Falls Road Running

Wednesday, 17 Apr 2024

15. Ladies Night Track 2024 Session 1, Presented by Falls Road Running

Location

Baltimore, Maryland

Heart
Escape Through The Cape

Saturday, 20 Apr 2024

16. Escape Through The Cape

Location

Annapolis, Maryland

Running

5k and more

Heart
Lighting the Way Charity 5K

Saturday, 20 Apr 2024

17. Lighting the Way Charity 5K

Location

Columbia, Maryland

Running

5k

Heart
Fast & Furriest Run for Rescues

Sunday, 21 Apr 2024

18. Fast & Furriest Run for Rescues

Location

Stevensville, Maryland

Running

5k, 10k and more

Heart
Discover Downtown Columbia 5K/10K

Sunday, 21 Apr 2024

19. Discover Downtown Columbia 5K/10K

Location

Columbia, Maryland

Running

5k, 10k

Heart
AFCEA Central Maryland Race for Excellence - 5K & Family Fun Run/Walk

Saturday, 27 Apr 2024

20. AFCEA Central Maryland Race for Excellence - 5K & Family Fun Run/Walk

Location

Columbia, Maryland

Running

5k and more

Heart
2nd Annual TCDS Color Run

Saturday, 27 Apr 2024

21. 2nd Annual TCDS Color Run

Location

Glen Arm, Maryland

Heart
Sheppard Pratt Feel Good 5K and 1-Mile Fun Run

Saturday, 27 Apr 2024

22. Sheppard Pratt Feel Good 5K and 1-Mile Fun Run

Location

Baltimore, Maryland

Running

5k and more

Heart
Earth Day 5K

Saturday, 27 Apr 2024

23. Earth Day 5K

Location

Bel Air, Maryland

Heart
HealthCare Access Maryland’s 5K For the Health of It!

Saturday, 27 Apr 2024

24. HealthCare Access Maryland’s 5K For the Health of It!

Location

Baltimore, Maryland

Heart
Ohana of Howard County 5K

Sunday, 28 Apr 2024

25. Ohana of Howard County 5K

Location

Columbia, Maryland

Running

5k

Heart
Brigance Brigade Foundation 5.7K Race & 1.57M Family-Fun Run/Walk

Sunday, 28 Apr 2024

26. Brigance Brigade Foundation 5.7K Race & 1.57M Family-Fun Run/Walk

Location

Baltimore, Maryland

Heart
Harford Day 5K & 1 Mile Fun Run

Monday, 29 Apr 2024

27. Harford Day 5K & 1 Mile Fun Run

Location

Bel Air, Maryland

Heart
RIOT IN THE CITY

Saturday, 4 May 2024

28. RIOT IN THE CITY

Location

Baltimore, Maryland

Running

5k and more

Heart
Pointers "Fun" Run

Saturday, 4 May 2024

29. Pointers "Fun" Run

Location

Clarksville, Maryland

Heart
31st Annual "Billy Korrow" Memorial 5K Run and 1 Mile Fun Walk

Sunday, 5 May 2024

30. 31st Annual "Billy Korrow" Memorial 5K Run and 1 Mile Fun Walk

Location

Towson, Maryland

Heart
Ellicott City 5K/10K

Sunday, 5 May 2024

31. Ellicott City 5K/10K

Location

Catonsville, Maryland

Running

5k, 10k

Heart
Every Hour Every Day 5K

Saturday, 11 May 2024

32. Every Hour Every Day 5K

Location

Towson, Maryland

Running

5k

Heart
Phelps Luck 5k and 1-mile Fun Run

Saturday, 11 May 2024

33. Phelps Luck 5k and 1-mile Fun Run

Location

Columbia, Maryland

Running

5k and more

Heart
CHANA's Race Against Abuse 5K and Fun Run

Sunday, 12 May 2024

34. CHANA's Race Against Abuse 5K and Fun Run

Location

Owings Mills, Maryland

Heart
Keep Punching 5K, 1 Miler, and Virtual Event

Saturday, 18 May 2024

35. Keep Punching 5K, 1 Miler, and Virtual Event

Location

Baltimore, Maryland

Running

5k and more

Heart
Dawn's 5k Dash

Sunday, 19 May 2024

36. Dawn's 5k Dash

Location

Fallston, Maryland

Heart
"Copper the Bloodhound's K9 Miler RUCK/Hike" Benefitting Chesapeake K9 Fund

Saturday, 1 Jun 2024

37. "Copper the Bloodhound's K9 Miler RUCK/Hike" Benefitting Chesapeake K9 Fund

Location

Annapolis, Maryland

Heart
Baltimore 10 Miler

Saturday, 1 Jun 2024

38. Baltimore 10 Miler

Location

Baltimore, Maryland

Running

10 miles

Heart
Bel Air Town Run

Sunday, 2 Jun 2024

39. Bel Air Town Run

Location

Bel Air, Maryland

Heart
Schechter on the Move 5K Color Run & 1 Mile Color Fun Run

Sunday, 2 Jun 2024

40. Schechter on the Move 5K Color Run & 1 Mile Color Fun Run

Location

Pikesville, Maryland

Running

5k and more

Heart
DTD's Juneteenth 5K Run or Walk Event

Saturday, 8 Jun 2024

41. DTD's Juneteenth 5K Run or Walk Event

Location

Owings Mills, Maryland

Running

5k and more

Heart
Crofton Kiwanis/Team Surlis 10K Challenge & 5K Run

Saturday, 8 Jun 2024

42. Crofton Kiwanis/Team Surlis 10K Challenge & 5K Run

Location

Crofton, Maryland

Running

10k, 5k

Heart
SEED School of MD’s Run-Up-To Juneteenth 5K Run/1 Mile Walk

Sunday, 9 Jun 2024

43. SEED School of MD’s Run-Up-To Juneteenth 5K Run/1 Mile Walk

Location

Baltimore, Maryland

Heart
Running with The Devils PJ5K Run & Walk

Sunday, 9 Jun 2024

44. Running with The Devils PJ5K Run & Walk

Location

Timonium, Maryland

Running

5k and more

Heart
Matzohball 5K & 1 Mile Fun Run

Sunday, 9 Jun 2024

45. Matzohball 5K & 1 Mile Fun Run

Location

Ellicott City, Maryland

Running

5k and more

Heart
Johns Hopkins Kelly Gynecologic Oncology Service Below the Belt - Stride and Thrive 5k and 1 Mile Walk

Sunday, 9 Jun 2024

46. Johns Hopkins Kelly Gynecologic Oncology Service Below the Belt - Stride and Thrive 5k and 1 Mile Walk

Location

Baltimore, Maryland

Running

5k

Heart
Pride 5K - Baltimore

Sunday, 16 Jun 2024

47. Pride 5K - Baltimore

Location

Baltimore, Maryland

Running

5k and more

Heart
Dawson's Father's Day 10K

Sunday, 16 Jun 2024

48. Dawson's Father's Day 10K

Location

Severna Park, Maryland

Running

10k

Heart
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