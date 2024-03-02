Select month(s)MarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecemberJanuary 2025February 2025
Events in Baltimore
Saturday, 2 Mar 2024
1. PGRC Spring 10k Training
Greenbelt, Maryland
10k
Sunday, 3 Mar 2024
2. Bigfoot Endurance 5 & 10 Mile Trail Race
Elkridge, Maryland
10 miles and more
Saturday, 9 Mar 2024
3. Annapolis Running Festival
Annapolis, Maryland
10k, 5k, half marathon and more
Saturday, 16 Mar 2024
4. Chesapeake Shamrock 5K Fun Run and Walk
Middle River, Maryland
5k
Friday, 22 Mar 2024
5. Kenya Connect 5K: Running/Walking for Education
Ellicott City, Maryland
5k
Saturday, 23 Mar 2024
6. Barlowe Bolt
Millersville, Maryland
5k and more
Sunday, 24 Mar 2024
7. B&A Trail Marathon and Half Marathon
Severna Park, Maryland
marathon, half marathon
Saturday, 6 Apr 2024
8. Open Gate Gallop
Halethorpe, Maryland
10k, 5k
Saturday, 6 Apr 2024
9. NFBPA Forum 2024 Fun Run
Baltimore, Maryland
5k
Sunday, 7 Apr 2024
10. Healthy Kids Running Series Spring 2024 - Towson, MD
Towson, Maryland
Saturday, 13 Apr 2024
11. Dash 4 Dignity
Severn, Maryland
5k
Saturday, 13 Apr 2024
12. Run for Jude 5k
Ellicott City, Maryland
5k
Sunday, 14 Apr 2024
13. Healthy Kids Running Series Spring 2024 - Fallston, MD
Fallston, Maryland
Sunday, 14 Apr 2024
14. Red Shoe Shuffle 2024 5k Run & Walk
Baltimore, Maryland
5k
Wednesday, 17 Apr 2024
15. Ladies Night Track 2024 Session 1, Presented by Falls Road Running
Baltimore, Maryland
Saturday, 20 Apr 2024
16. Escape Through The Cape
Annapolis, Maryland
5k and more
Saturday, 20 Apr 2024
17. Lighting the Way Charity 5K
Columbia, Maryland
5k
Sunday, 21 Apr 2024
18. Fast & Furriest Run for Rescues
Stevensville, Maryland
5k, 10k and more
Sunday, 21 Apr 2024
19. Discover Downtown Columbia 5K/10K
Columbia, Maryland
5k, 10k
Saturday, 27 Apr 2024
20. AFCEA Central Maryland Race for Excellence - 5K & Family Fun Run/Walk
Columbia, Maryland
5k and more
Saturday, 27 Apr 2024
21. 2nd Annual TCDS Color Run
Glen Arm, Maryland
Saturday, 27 Apr 2024
22. Sheppard Pratt Feel Good 5K and 1-Mile Fun Run
Baltimore, Maryland
5k and more
Saturday, 27 Apr 2024
23. Earth Day 5K
Bel Air, Maryland
Saturday, 27 Apr 2024
24. HealthCare Access Maryland’s 5K For the Health of It!
Baltimore, Maryland
Sunday, 28 Apr 2024
25. Ohana of Howard County 5K
Columbia, Maryland
5k
Sunday, 28 Apr 2024
26. Brigance Brigade Foundation 5.7K Race & 1.57M Family-Fun Run/Walk
Baltimore, Maryland
Monday, 29 Apr 2024
27. Harford Day 5K & 1 Mile Fun Run
Bel Air, Maryland
Saturday, 4 May 2024
28. RIOT IN THE CITY
Baltimore, Maryland
5k and more
Saturday, 4 May 2024
29. Pointers "Fun" Run
Clarksville, Maryland
Sunday, 5 May 2024
30. 31st Annual "Billy Korrow" Memorial 5K Run and 1 Mile Fun Walk
Towson, Maryland
Sunday, 5 May 2024
31. Ellicott City 5K/10K
Catonsville, Maryland
5k, 10k
Saturday, 11 May 2024
32. Every Hour Every Day 5K
Towson, Maryland
5k
Saturday, 11 May 2024
33. Phelps Luck 5k and 1-mile Fun Run
Columbia, Maryland
5k and more
Sunday, 12 May 2024
34. CHANA's Race Against Abuse 5K and Fun Run
Owings Mills, Maryland
Saturday, 18 May 2024
35. Keep Punching 5K, 1 Miler, and Virtual Event
Baltimore, Maryland
5k and more
Sunday, 19 May 2024
36. Dawn's 5k Dash
Fallston, Maryland
Saturday, 1 Jun 2024
37. "Copper the Bloodhound's K9 Miler RUCK/Hike" Benefitting Chesapeake K9 Fund
Annapolis, Maryland
Saturday, 1 Jun 2024
38. Baltimore 10 Miler
Baltimore, Maryland
10 miles
Sunday, 2 Jun 2024
39. Bel Air Town Run
Bel Air, Maryland
Sunday, 2 Jun 2024
40. Schechter on the Move 5K Color Run & 1 Mile Color Fun Run
Pikesville, Maryland
5k and more
Saturday, 8 Jun 2024
41. DTD's Juneteenth 5K Run or Walk Event
Owings Mills, Maryland
5k and more
Saturday, 8 Jun 2024
42. Crofton Kiwanis/Team Surlis 10K Challenge & 5K Run
Crofton, Maryland
10k, 5k
Sunday, 9 Jun 2024
43. SEED School of MD’s Run-Up-To Juneteenth 5K Run/1 Mile Walk
Baltimore, Maryland
Sunday, 9 Jun 2024
44. Running with The Devils PJ5K Run & Walk
Timonium, Maryland
5k and more
Sunday, 9 Jun 2024
45. Matzohball 5K & 1 Mile Fun Run
Ellicott City, Maryland
5k and more
Sunday, 9 Jun 2024
46. Johns Hopkins Kelly Gynecologic Oncology Service Below the Belt - Stride and Thrive 5k and 1 Mile Walk
Baltimore, Maryland
5k
Sunday, 16 Jun 2024
47. Pride 5K - Baltimore
Baltimore, Maryland
5k and more
Sunday, 16 Jun 2024
48. Dawson's Father's Day 10K
Severna Park, Maryland
10k