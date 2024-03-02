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Events in Oklahoma

169 events found
Shamrock Off-Road 5k and 1 Mile Fun Run

Saturday, 2 Mar 2024

1. Shamrock Off-Road 5k and 1 Mile Fun Run

Location

Norman, Oklahoma

Running

5k and more

Heart
3rd Annual American Legion Auxiliary 5K Run

Saturday, 2 Mar 2024

2. 3rd Annual American Legion Auxiliary 5K Run

Location

Edmond, Oklahoma

Running

5k and more

Heart
Pirate 1M, 5K, 10K, 15K, & Half Marathon Boomer Lake Park, Stillwater, OK (3-2-2024)

Saturday, 2 Mar 2024

3. Pirate 1M, 5K, 10K, 15K, & Half Marathon Boomer Lake Park, Stillwater, OK (3-2-2024)

Location

Stillwater, Oklahoma

Running

5k, 10k, half marathon and more

Heart
Lake Vian Hilltop Run

Saturday, 2 Mar 2024

4. Lake Vian Hilltop Run

Location

Sequoyah County, Oklahoma

Running

5k, half marathon, marathon, ultramarathon

Heart
LUCKY BANDIT 5K/10K/13.1/26.2

Friday, 8 Mar 2024

5. LUCKY BANDIT 5K/10K/13.1/26.2

Location

Broken Arrow, Oklahoma

Running

5k, 10k, half marathon, marathon

Heart
Get Your Colon Rollin, Don’t Sit on Colon Cancer

Saturday, 9 Mar 2024

6. Get Your Colon Rollin, Don’t Sit on Colon Cancer

Location

Seminole, Oklahoma

Running

5k and more

Heart
Shamrock the 'Ville

Saturday, 9 Mar 2024

7. Shamrock the 'Ville

Location

Bartlesville, Oklahoma

Running

5k and more

Heart
Run Lucky OKC 5K

Sunday, 10 Mar 2024

8. Run Lucky OKC 5K

Location

Oklahoma City, Oklahoma

Running

5k and more

Heart
Saint Patrick's Day 1M, 5K, & 10K at Owasso Sports Park South, Owasso, OK (3-16-2024) RD1

Saturday, 16 Mar 2024

9. Saint Patrick's Day 1M, 5K, & 10K at Owasso Sports Park South, Owasso, OK (3-16-2024) RD1

Location

Owasso, Oklahoma

Running

5k, 10k and more

Heart
Eufaula Green Run 5k

Saturday, 16 Mar 2024

10. Eufaula Green Run 5k

Location

Eufaula, Oklahoma

Running

5k and more

Heart
Route 66 Runway Run - Tulsa

Saturday, 16 Mar 2024

11. Route 66 Runway Run - Tulsa

Location

Tulsa, Oklahoma

Running

5k, 10k and more

Heart
Okie Half - Half Marathon & 5k

Saturday, 16 Mar 2024

12. Okie Half - Half Marathon & 5k

Location

Muskogee, Oklahoma

Running

5k, half marathon

Heart
We Are Indiahoma 5K & 1 Mile

Saturday, 16 Mar 2024

13. We Are Indiahoma 5K & 1 Mile

Location

Indiahoma, Oklahoma

Running

5k and more

Heart
Red Coyote 2024 Senior Marathon Training

Monday, 18 Mar 2024

14. Red Coyote 2024 Senior Marathon Training

Location

Oklahoma City, Oklahoma

Heart
Go Girl Run | Oklahoma City, OK

Friday, 22 Mar 2024

15. Go Girl Run | Oklahoma City, OK

Location

Oklahoma City, Oklahoma

Running

half marathon, 5k

Heart
Cornerstone Caregiving Liberty and Legacy

Saturday, 23 Mar 2024

16. Cornerstone Caregiving Liberty and Legacy

Location

Oklahoma City, Oklahoma

Running

5k and more

Heart
Run the Streets 5k and Fun Run

Saturday, 23 Mar 2024

17. Run the Streets 5k and Fun Run

Location

Bartlesville, Oklahoma

Running

5k and more

Heart
OUCHA Health Dash 2024

Saturday, 23 Mar 2024

18. OUCHA Health Dash 2024

Location

Oklahoma City, Oklahoma

Running

5k, 10k and more

Heart
Eggstreme Hunt 5k & 1 Mile Fun Run

Saturday, 23 Mar 2024

19. Eggstreme Hunt 5k & 1 Mile Fun Run

Location

Norman, Oklahoma

Running

5k and more

Heart
Blazin' Past Burns

Saturday, 23 Mar 2024

20. Blazin' Past Burns

Location

Kingfisher, Oklahoma

Running

5k and more

Heart
Ramble In The Brambles

Saturday, 23 Mar 2024

21. Ramble In The Brambles

Location

Muenster, Texas

Running

5k, ultramarathon and more

Heart
Shared Blessings 5k

Saturday, 30 Mar 2024

22. Shared Blessings 5k

Location

McAlester, Oklahoma

Running

5k

Heart
Color Run 5k

Saturday, 30 Mar 2024

23. Color Run 5k

Location

Wagoner, Oklahoma

Running

5k

Heart
Nate the Great Eight Race

Saturday, 30 Mar 2024

24. Nate the Great Eight Race

Location

Yukon, Oklahoma

Heart
Pirate 1M, 5K, 10K, 15K, & Half Marathon at Kelly Lane Park, Sapulpa, OK (4-6-2024) RD1

Saturday, 6 Apr 2024

25. Pirate 1M, 5K, 10K, 15K, & Half Marathon at Kelly Lane Park, Sapulpa, OK (4-6-2024) RD1

Location

Sapulpa, Oklahoma

Running

5k, 10k, half marathon and more

Heart
CC Camp 5K and Fun Run/Walk

Saturday, 6 Apr 2024

26. CC Camp 5K and Fun Run/Walk

Location

Stilwell, Oklahoma

Running

5k and more

Heart
Ryan's Run

Saturday, 6 Apr 2024

27. Ryan's Run

Location

McAlester, Oklahoma

Running

5k and more

Heart
Collinsville Hills 5K & Fun Run

Saturday, 6 Apr 2024

28. Collinsville Hills 5K & Fun Run

Location

Collinsville, Oklahoma

Running

5k and more

Heart
Arbuckle 100

Saturday, 6 Apr 2024

29. Arbuckle 100

Location

Davis, Oklahoma

Running

ultramarathon, 10k and more

Heart
Pirate 1M, 5K, 10K, 15K, & Half Marathon Boomer Lake Park, Stillwater, OK (4-6-2024) RD1

Saturday, 6 Apr 2024

30. Pirate 1M, 5K, 10K, 15K, & Half Marathon Boomer Lake Park, Stillwater, OK (4-6-2024) RD1

Location

Stillwater, Oklahoma

Running

5k, 10k, half marathon and more

Heart
2024 Redbud Classic

Saturday, 6 Apr 2024

31. 2024 Redbud Classic

Location

Nichols Hills, Oklahoma

Running

5k, 10k and more

Heart
Aquarium Run

Saturday, 6 Apr 2024

32. Aquarium Run

Location

Jenks, Oklahoma

Running

half marathon, 10k, 5k and more

Heart
Running Wild 5k

Saturday, 13 Apr 2024

33. Running Wild 5k

Location

Tahlequah, Oklahoma

Running

5k and more

Heart
Race for A Cause - Run For David Memorial Race

Saturday, 13 Apr 2024

34. Race for A Cause - Run For David Memorial Race

Location

Okarche, Oklahoma

Running

5k and more

Heart
BEAT THE HEAT 5K & FUN RUN

Saturday, 13 Apr 2024

35. BEAT THE HEAT 5K & FUN RUN

Location

Sherman, Texas

Heart
Run to the Well - 15k, 5k and Fun Run

Saturday, 13 Apr 2024

36. Run to the Well - 15k, 5k and Fun Run

Location

Jenks, Oklahoma

Running

5k and more

Heart
Run for Recovery 5K

Saturday, 13 Apr 2024

37. Run for Recovery 5K

Location

Edmond, Oklahoma

Running

5k

Heart
Bar Z Wine Run 5k

Sunday, 14 Apr 2024

38. Bar Z Wine Run 5k

Location

Canyon, Texas

Running

5k

Heart
RUNNIN' FOR THE SENIORS 5K, VIRTUAL & BUBBLE RUN

Saturday, 20 Apr 2024

39. RUNNIN' FOR THE SENIORS 5K, VIRTUAL & BUBBLE RUN

Location

Bells, Texas

Heart
Cargo Classic 5k & Fun Run/Walk

Saturday, 20 Apr 2024

40. Cargo Classic 5k & Fun Run/Walk

Location

Shawnee, Oklahoma

Running

5k and more

Heart
Baby Steps 5k and 1 Mile Fun Run

Saturday, 20 Apr 2024

41. Baby Steps 5k and 1 Mile Fun Run

Location

Oklahoma City, Oklahoma

Running

5k and more

Heart
Golden Driller Marathon

Saturday, 20 Apr 2024

42. Golden Driller Marathon

Location

Tulsa, Oklahoma

Running

5k, 10k, half marathon, marathon

Heart
Owasso Bands Run to the Beat 5k and Fun Run

Saturday, 20 Apr 2024

43. Owasso Bands Run to the Beat 5k and Fun Run

Location

Owasso, Oklahoma

Running

5k and more

Heart
Red Coyote Summer 2024 Newbie 5K Program

Monday, 22 Apr 2024

44. Red Coyote Summer 2024 Newbie 5K Program

Location

Oklahoma City, Oklahoma

Heart
Rockin the 80's Okemah Pioneer Day 5k & Fun Run

Saturday, 27 Apr 2024

45. Rockin the 80's Okemah Pioneer Day 5k & Fun Run

Location

Okemah, Oklahoma

Running

5k and more

Heart
Elgin Park Spring Training Pub Run

Saturday, 27 Apr 2024

46. Elgin Park Spring Training Pub Run

Location

Tulsa, Oklahoma

Heart
Red Coyote Pack Pacers

Sunday, 28 Apr 2024

47. Red Coyote Pack Pacers

Location

Oklahoma City, Oklahoma

Running

half marathon, marathon

Heart
Annual Germanfest Fun Run

Sunday, 28 Apr 2024

48. Annual Germanfest Fun Run

Location

Muenster, Texas

Running

5k

Heart
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