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Events in Oklahoma
Saturday, 2 Mar 2024
1. Shamrock Off-Road 5k and 1 Mile Fun Run
Norman, Oklahoma
5k and more
Saturday, 2 Mar 2024
2. 3rd Annual American Legion Auxiliary 5K Run
Edmond, Oklahoma
5k and more
Saturday, 2 Mar 2024
3. Pirate 1M, 5K, 10K, 15K, & Half Marathon Boomer Lake Park, Stillwater, OK (3-2-2024)
Stillwater, Oklahoma
5k, 10k, half marathon and more
Saturday, 2 Mar 2024
4. Lake Vian Hilltop Run
Sequoyah County, Oklahoma
5k, half marathon, marathon, ultramarathon
Friday, 8 Mar 2024
5. LUCKY BANDIT 5K/10K/13.1/26.2
Broken Arrow, Oklahoma
5k, 10k, half marathon, marathon
Saturday, 9 Mar 2024
6. Get Your Colon Rollin, Don’t Sit on Colon Cancer
Seminole, Oklahoma
5k and more
Saturday, 9 Mar 2024
7. Shamrock the 'Ville
Bartlesville, Oklahoma
5k and more
Sunday, 10 Mar 2024
8. Run Lucky OKC 5K
Oklahoma City, Oklahoma
5k and more
Saturday, 16 Mar 2024
9. Saint Patrick's Day 1M, 5K, & 10K at Owasso Sports Park South, Owasso, OK (3-16-2024) RD1
Owasso, Oklahoma
5k, 10k and more
Saturday, 16 Mar 2024
10. Eufaula Green Run 5k
Eufaula, Oklahoma
5k and more
Saturday, 16 Mar 2024
11. Route 66 Runway Run - Tulsa
Tulsa, Oklahoma
5k, 10k and more
Saturday, 16 Mar 2024
12. Okie Half - Half Marathon & 5k
Muskogee, Oklahoma
5k, half marathon
Saturday, 16 Mar 2024
13. We Are Indiahoma 5K & 1 Mile
Indiahoma, Oklahoma
5k and more
Monday, 18 Mar 2024
14. Red Coyote 2024 Senior Marathon Training
Oklahoma City, Oklahoma
Friday, 22 Mar 2024
15. Go Girl Run | Oklahoma City, OK
Oklahoma City, Oklahoma
half marathon, 5k
Saturday, 23 Mar 2024
16. Cornerstone Caregiving Liberty and Legacy
Oklahoma City, Oklahoma
5k and more
Saturday, 23 Mar 2024
17. Run the Streets 5k and Fun Run
Bartlesville, Oklahoma
5k and more
Saturday, 23 Mar 2024
18. OUCHA Health Dash 2024
Oklahoma City, Oklahoma
5k, 10k and more
Saturday, 23 Mar 2024
19. Eggstreme Hunt 5k & 1 Mile Fun Run
Norman, Oklahoma
5k and more
Saturday, 23 Mar 2024
20. Blazin' Past Burns
Kingfisher, Oklahoma
5k and more
Saturday, 23 Mar 2024
21. Ramble In The Brambles
Muenster, Texas
5k, ultramarathon and more
Saturday, 30 Mar 2024
22. Shared Blessings 5k
McAlester, Oklahoma
5k
Saturday, 30 Mar 2024
23. Color Run 5k
Wagoner, Oklahoma
5k
Saturday, 30 Mar 2024
24. Nate the Great Eight Race
Yukon, Oklahoma
Saturday, 6 Apr 2024
25. Pirate 1M, 5K, 10K, 15K, & Half Marathon at Kelly Lane Park, Sapulpa, OK (4-6-2024) RD1
Sapulpa, Oklahoma
5k, 10k, half marathon and more
Saturday, 6 Apr 2024
26. CC Camp 5K and Fun Run/Walk
Stilwell, Oklahoma
5k and more
Saturday, 6 Apr 2024
27. Ryan's Run
McAlester, Oklahoma
5k and more
Saturday, 6 Apr 2024
28. Collinsville Hills 5K & Fun Run
Collinsville, Oklahoma
5k and more
Saturday, 6 Apr 2024
29. Arbuckle 100
Davis, Oklahoma
ultramarathon, 10k and more
Saturday, 6 Apr 2024
30. Pirate 1M, 5K, 10K, 15K, & Half Marathon Boomer Lake Park, Stillwater, OK (4-6-2024) RD1
Stillwater, Oklahoma
5k, 10k, half marathon and more
Saturday, 6 Apr 2024
31. 2024 Redbud Classic
Nichols Hills, Oklahoma
5k, 10k and more
Saturday, 6 Apr 2024
32. Aquarium Run
Jenks, Oklahoma
half marathon, 10k, 5k and more
Saturday, 13 Apr 2024
33. Running Wild 5k
Tahlequah, Oklahoma
5k and more
Saturday, 13 Apr 2024
34. Race for A Cause - Run For David Memorial Race
Okarche, Oklahoma
5k and more
Saturday, 13 Apr 2024
35. BEAT THE HEAT 5K & FUN RUN
Sherman, Texas
Saturday, 13 Apr 2024
36. Run to the Well - 15k, 5k and Fun Run
Jenks, Oklahoma
5k and more
Saturday, 13 Apr 2024
37. Run for Recovery 5K
Edmond, Oklahoma
5k
Sunday, 14 Apr 2024
38. Bar Z Wine Run 5k
Canyon, Texas
5k
Saturday, 20 Apr 2024
39. RUNNIN' FOR THE SENIORS 5K, VIRTUAL & BUBBLE RUN
Bells, Texas
Saturday, 20 Apr 2024
40. Cargo Classic 5k & Fun Run/Walk
Shawnee, Oklahoma
5k and more
Saturday, 20 Apr 2024
41. Baby Steps 5k and 1 Mile Fun Run
Oklahoma City, Oklahoma
5k and more
Saturday, 20 Apr 2024
42. Golden Driller Marathon
Tulsa, Oklahoma
5k, 10k, half marathon, marathon
Saturday, 20 Apr 2024
43. Owasso Bands Run to the Beat 5k and Fun Run
Owasso, Oklahoma
5k and more
Monday, 22 Apr 2024
44. Red Coyote Summer 2024 Newbie 5K Program
Oklahoma City, Oklahoma
Saturday, 27 Apr 2024
45. Rockin the 80's Okemah Pioneer Day 5k & Fun Run
Okemah, Oklahoma
5k and more
Saturday, 27 Apr 2024
46. Elgin Park Spring Training Pub Run
Tulsa, Oklahoma
Sunday, 28 Apr 2024
47. Red Coyote Pack Pacers
Oklahoma City, Oklahoma
half marathon, marathon
Sunday, 28 Apr 2024
48. Annual Germanfest Fun Run
Muenster, Texas
5k