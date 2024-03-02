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Events in Oklahoma City
Saturday, 2 Mar 2024
1. Shamrock Off-Road 5k and 1 Mile Fun Run
Norman, Oklahoma
5k and more
Saturday, 2 Mar 2024
2. 3rd Annual American Legion Auxiliary 5K Run
Edmond, Oklahoma
5k and more
Sunday, 10 Mar 2024
3. Run Lucky OKC 5K
Oklahoma City, Oklahoma
5k and more
Monday, 18 Mar 2024
4. Red Coyote 2024 Senior Marathon Training
Oklahoma City, Oklahoma
Friday, 22 Mar 2024
5. Go Girl Run | Oklahoma City, OK
Oklahoma City, Oklahoma
half marathon, 5k
Saturday, 23 Mar 2024
6. Cornerstone Caregiving Liberty and Legacy
Oklahoma City, Oklahoma
5k and more
Saturday, 23 Mar 2024
7. OUCHA Health Dash 2024
Oklahoma City, Oklahoma
5k, 10k and more
Saturday, 23 Mar 2024
8. Eggstreme Hunt 5k & 1 Mile Fun Run
Norman, Oklahoma
5k and more
Saturday, 30 Mar 2024
9. Nate the Great Eight Race
Yukon, Oklahoma
Saturday, 6 Apr 2024
10. 2024 Redbud Classic
Nichols Hills, Oklahoma
5k, 10k and more
Saturday, 13 Apr 2024
11. Run for Recovery 5K
Edmond, Oklahoma
5k
Saturday, 20 Apr 2024
12. Baby Steps 5k and 1 Mile Fun Run
Oklahoma City, Oklahoma
5k and more
Monday, 22 Apr 2024
13. Red Coyote Summer 2024 Newbie 5K Program
Oklahoma City, Oklahoma
Sunday, 28 Apr 2024
14. Red Coyote Pack Pacers
Oklahoma City, Oklahoma
half marathon, marathon
Tuesday, 30 Apr 2024
15. Red Coyote Summer 2024 Go Farther 10K Training Program
Oklahoma City, Oklahoma
Saturday, 18 May 2024
16. Rock Out Cancer Rockin' 5K
Oklahoma City, Oklahoma
5k
Sunday, 19 May 2024
17. Red Coyote Puppy Love 5K
Oklahoma City, Oklahoma
5k
Sunday, 19 May 2024
18. Donot Stop - Oklahoma City
Oklahoma City, Oklahoma
5k, 10k and more
Monday, 3 Jun 2024
19. 2024 9th Annual Be bold. Running be ELITE XC Camp
Edmond, Oklahoma
Saturday, 8 Jun 2024
20. Hometown Half Marathon & 5k/10k - Oklahoma City
Oklahoma City, Oklahoma
5k, 10k, half marathon and more
Friday, 14 Jun 2024
21. Juneteenth On The East 5K Run / Walk
Oklahoma City, Oklahoma
5k
Saturday, 22 Jun 2024
22. Red Coyote Love Run 5K & 10K
Oklahoma City, Oklahoma
5k, 10k
Sunday, 23 Jun 2024
23. Firecracker 4 & 8 Mile - OKC
Oklahoma City, Oklahoma
Thursday, 4 Jul 2024
24. Norman Firecracker 5K and 1 Mile Fun Run
Norman, Oklahoma
5k and more
Thursday, 22 Aug 2024
25. Red Coyote Trail Camp - Vail Valley, CO
Oklahoma City, Oklahoma
Saturday, 7 Sept 2024
26. Hope After Loss Memorial Run OKC
Oklahoma City, Oklahoma
5k and more
Saturday, 21 Sept 2024
27. Little Red Heart 5K
Oklahoma City, Oklahoma
5k and more
Sunday, 6 Oct 2024
28. Red Coyote Runtoberfest 5K
Oklahoma City, Oklahoma
5k
Sunday, 10 Nov 2024
29. Red Coyote Half Marathon
Oklahoma City, Oklahoma
half marathon
Saturday, 7 Dec 2024
30. Candy Cane Course- Oklahoma City
Oklahoma City, Oklahoma
5k and more
Saturday, 21 Dec 2024
31. Merry Mitchmas 5K & 10K
Edmond, Oklahoma
5k, 10k
Sunday, 17 Mar 2024
32. The Lucky Coyote 5K
Edmond, Oklahoma
5k, 10k
Sunday, 24 Mar 2024
33. Time to Paddy 5k/10k & Lucky 13.1 - Oklahoma City
Oklahoma City, Oklahoma
5k, 10k, half marathon and more
Saturday, 13 Apr 2024
34. TriCord Ruck & Run
Oklahoma City, Oklahoma
10k, 5k and more
Saturday, 18 May 2024
35. Walk for Wellness
Yukon, Oklahoma
5k, 10k
Saturday, 27 Jul 2024
36. Summer Sizzler- Oklahoma City
Oklahoma City, Oklahoma
10k, 5k and more
Saturday, 19 Oct 2024
37. Spooky Sprint- Oklahoma City
Oklahoma City, Oklahoma
5k, 10k, half marathon and more
Saturday, 2 Nov 2024
38. Turkey Trails- Oklahoma City
Oklahoma City, Oklahoma
5k, 10k and more
Friday, 8 Nov 2024
39. The Runway Mile
Oklahoma City, Oklahoma
10k and more