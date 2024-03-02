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Events in Oklahoma City

39 events found
Shamrock Off-Road 5k and 1 Mile Fun Run

Saturday, 2 Mar 2024

1. Shamrock Off-Road 5k and 1 Mile Fun Run

Location

Norman, Oklahoma

Running

5k and more

Heart
3rd Annual American Legion Auxiliary 5K Run

Saturday, 2 Mar 2024

2. 3rd Annual American Legion Auxiliary 5K Run

Location

Edmond, Oklahoma

Running

5k and more

Heart
Run Lucky OKC 5K

Sunday, 10 Mar 2024

3. Run Lucky OKC 5K

Location

Oklahoma City, Oklahoma

Running

5k and more

Heart
Red Coyote 2024 Senior Marathon Training

Monday, 18 Mar 2024

4. Red Coyote 2024 Senior Marathon Training

Location

Oklahoma City, Oklahoma

Heart
Go Girl Run | Oklahoma City, OK

Friday, 22 Mar 2024

5. Go Girl Run | Oklahoma City, OK

Location

Oklahoma City, Oklahoma

Running

half marathon, 5k

Heart
Cornerstone Caregiving Liberty and Legacy

Saturday, 23 Mar 2024

6. Cornerstone Caregiving Liberty and Legacy

Location

Oklahoma City, Oklahoma

Running

5k and more

Heart
OUCHA Health Dash 2024

Saturday, 23 Mar 2024

7. OUCHA Health Dash 2024

Location

Oklahoma City, Oklahoma

Running

5k, 10k and more

Heart
Eggstreme Hunt 5k & 1 Mile Fun Run

Saturday, 23 Mar 2024

8. Eggstreme Hunt 5k & 1 Mile Fun Run

Location

Norman, Oklahoma

Running

5k and more

Heart
Nate the Great Eight Race

Saturday, 30 Mar 2024

9. Nate the Great Eight Race

Location

Yukon, Oklahoma

Heart
2024 Redbud Classic

Saturday, 6 Apr 2024

10. 2024 Redbud Classic

Location

Nichols Hills, Oklahoma

Running

5k, 10k and more

Heart
Run for Recovery 5K

Saturday, 13 Apr 2024

11. Run for Recovery 5K

Location

Edmond, Oklahoma

Running

5k

Heart
Baby Steps 5k and 1 Mile Fun Run

Saturday, 20 Apr 2024

12. Baby Steps 5k and 1 Mile Fun Run

Location

Oklahoma City, Oklahoma

Running

5k and more

Heart
Red Coyote Summer 2024 Newbie 5K Program

Monday, 22 Apr 2024

13. Red Coyote Summer 2024 Newbie 5K Program

Location

Oklahoma City, Oklahoma

Heart
Red Coyote Pack Pacers

Sunday, 28 Apr 2024

14. Red Coyote Pack Pacers

Location

Oklahoma City, Oklahoma

Running

half marathon, marathon

Heart
Red Coyote Summer 2024 Go Farther 10K Training Program

Tuesday, 30 Apr 2024

15. Red Coyote Summer 2024 Go Farther 10K Training Program

Location

Oklahoma City, Oklahoma

Heart
Rock Out Cancer Rockin' 5K

Saturday, 18 May 2024

16. Rock Out Cancer Rockin' 5K

Location

Oklahoma City, Oklahoma

Running

5k

Heart
Red Coyote Puppy Love 5K

Sunday, 19 May 2024

17. Red Coyote Puppy Love 5K

Location

Oklahoma City, Oklahoma

Running

5k

Heart
Donot Stop - Oklahoma City

Sunday, 19 May 2024

18. Donot Stop - Oklahoma City

Location

Oklahoma City, Oklahoma

Running

5k, 10k and more

Heart
2024 9th Annual Be bold. Running be ELITE XC Camp

Monday, 3 Jun 2024

19. 2024 9th Annual Be bold. Running be ELITE XC Camp

Location

Edmond, Oklahoma

Heart
Hometown Half Marathon & 5k/10k - Oklahoma City

Saturday, 8 Jun 2024

20. Hometown Half Marathon & 5k/10k - Oklahoma City

Location

Oklahoma City, Oklahoma

Running

5k, 10k, half marathon and more

Heart
Juneteenth On The East 5K Run / Walk

Friday, 14 Jun 2024

21. Juneteenth On The East 5K Run / Walk

Location

Oklahoma City, Oklahoma

Running

5k

Heart
Red Coyote Love Run 5K & 10K

Saturday, 22 Jun 2024

22. Red Coyote Love Run 5K & 10K

Location

Oklahoma City, Oklahoma

Running

5k, 10k

Heart
Firecracker 4 & 8 Mile - OKC

Sunday, 23 Jun 2024

23. Firecracker 4 & 8 Mile - OKC

Location

Oklahoma City, Oklahoma

Heart
Norman Firecracker 5K and 1 Mile Fun Run

Thursday, 4 Jul 2024

24. Norman Firecracker 5K and 1 Mile Fun Run

Location

Norman, Oklahoma

Running

5k and more

Heart
Red Coyote Trail Camp - Vail Valley, CO

Thursday, 22 Aug 2024

25. Red Coyote Trail Camp - Vail Valley, CO

Location

Oklahoma City, Oklahoma

Heart
Hope After Loss Memorial Run OKC

Saturday, 7 Sept 2024

26. Hope After Loss Memorial Run OKC

Location

Oklahoma City, Oklahoma

Running

5k and more

Heart
Little Red Heart 5K

Saturday, 21 Sept 2024

27. Little Red Heart 5K

Location

Oklahoma City, Oklahoma

Running

5k and more

Heart
Red Coyote Runtoberfest 5K

Sunday, 6 Oct 2024

28. Red Coyote Runtoberfest 5K

Location

Oklahoma City, Oklahoma

Running

5k

Heart
Red Coyote Half Marathon

Sunday, 10 Nov 2024

29. Red Coyote Half Marathon

Location

Oklahoma City, Oklahoma

Running

half marathon

Heart
Candy Cane Course- Oklahoma City

Saturday, 7 Dec 2024

30. Candy Cane Course- Oklahoma City

Location

Oklahoma City, Oklahoma

Running

5k and more

Heart
Merry Mitchmas 5K & 10K

Saturday, 21 Dec 2024

31. Merry Mitchmas 5K & 10K

Location

Edmond, Oklahoma

Running

5k, 10k

Heart
The Lucky Coyote 5K

Sunday, 17 Mar 2024

32. The Lucky Coyote 5K

Location

Edmond, Oklahoma

Running

5k, 10k

Heart
Time to Paddy 5k/10k & Lucky 13.1 - Oklahoma City

Sunday, 24 Mar 2024

33. Time to Paddy 5k/10k & Lucky 13.1 - Oklahoma City

Location

Oklahoma City, Oklahoma

Running

5k, 10k, half marathon and more

Heart
TriCord Ruck & Run

Saturday, 13 Apr 2024

34. TriCord Ruck & Run

Location

Oklahoma City, Oklahoma

Running

10k, 5k and more

Heart
Walk for Wellness

Saturday, 18 May 2024

35. Walk for Wellness

Location

Yukon, Oklahoma

Running

5k, 10k

Heart
Summer Sizzler- Oklahoma City

Saturday, 27 Jul 2024

36. Summer Sizzler- Oklahoma City

Location

Oklahoma City, Oklahoma

Running

10k, 5k and more

Heart
Spooky Sprint- Oklahoma City

Saturday, 19 Oct 2024

37. Spooky Sprint- Oklahoma City

Location

Oklahoma City, Oklahoma

Running

5k, 10k, half marathon and more

Heart
Turkey Trails- Oklahoma City

Saturday, 2 Nov 2024

38. Turkey Trails- Oklahoma City

Location

Oklahoma City, Oklahoma

Running

5k, 10k and more

Heart
The Runway Mile

Friday, 8 Nov 2024

39. The Runway Mile

Location

Oklahoma City, Oklahoma

Running

10k and more

Heart
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